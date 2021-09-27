شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. منتخب مصر يرفض توقيع عقوبة على مصطفى محمد ويترك الأمر للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، رفض إصدار أى عقوبة من جانب الجهاز الحالى ضد مصطفى محمد مهاجم جالاطه سراى التركى، تاركين الأمر لاتحاد الكرة حال رغبته بمعاقبة اللاعب من عدمه.

وأرجع مسئولو منتخب مصر رفض توقيع عقوبة على اللاعب بداعى أن الأزمة التى شهدتها مباراة الجابون وتلفظ اللاعب بلفظ خارج تناقلته وسائل الإعلام، بأن المباراة كانت فى عهد المدير الفنى السابق للمنتخب حسام البدرى، ولم تكن فى عهد الجهاز الحالى.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتى ليبيا يوم 1 أكتوبر المقبل، عقب خوض ودية ليبريا يوم 30 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب، وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 24 لاعبًا من المحليين بالإضافة إلى 9 محترفين على أن يتم استبعاد 7 أو 8 لاعبين، وتضم قائمة المحليين 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوى ( الأهلى ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحى ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافى ( الزمالك ) محمود حمدى - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) على جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدى ( الإسماعيلى ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلى )

لاعبو الوسط:حمدى فتحى ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلى ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدى - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحى ( الزمالك) رمضان صبحى ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

بينما تضم قائمة المحترفين 9 لاعبين هم : محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازى ( الاتحاد السعودى )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركى )، محمد الننى ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراى التركي)، سامى مرسى ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاى سبور التركي)، كريم حافظ ( ينى مالتيا التركي).

وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فى التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة فى بنى غازى فى التاسعة مساءً (الثامنة فى ليبيا ) يوم 11 أكتوبر.