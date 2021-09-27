شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وهبة بديلا لمؤمن سليمان فى منتخب الناشئين..والرفاعى رئيسا للجنة تراخيص الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم، اختيار وليد العطار، المدير التنفيذي، رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لأداء مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.

كما وافق الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 بدلا من مؤمن سليمان الذى تقدم باستقالته مؤخرا، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.

وكان اتحاد الكرة ، قد وافق على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.