شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شابات الطائرة فى تحديد مراكز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 18 سنة من نظيره البلغارى بنتيجة 3/0 فى المنافسة على المراكز فى بطولة العالم المقامة فى المكسيك بعد الخسارة فى جميع لقاءات الدور الأول، ليحتللن المركز الثامن عشر والأخير، فى ظل عدم مشاركة نيجيريا والكاميرون وفقا لتأكيدات أيمن غزلان عضوٍ مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للاتحاد.

وحصل المنتخب على راحة أمس وأول أمس بعد خسارة جميع مواجهات الدور الأول، وخسر منتخب شابات الطائرة أمام كل من: بيرو وتركيا والدومينيكان على التوالى.

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: (فرح عز، وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى).

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق، ونجلاء المصرى مدربة، وأيمن فؤاد مدرب، ومى محمود محلل تفنى.