شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات من حديد للأهلي على ملعب التتش بعد الانتهاء من الراحة السلبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، متابعيها وجمهورها بصور من تدريبات لاعبيها اليوم على ملعب التتش، التي أقيمت بعد عصر اليوم، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب مباراة إنبي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وظهر لاعبي الأهلي في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للمارد الأحمر عبر تويتر، وهم على أهبة الاستعداد بعد انتهاء الجلسة التي أقامها المدير الفني بيتسو موسيمانى للاعبين.

وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر، بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة ودية عصر غد، الثلاثاء، أمام فريق الغابة بملعب التتش بالجزيرة ضمن استعدادات الأحمر للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.

وبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة جانديرميه ناسيونال بطل النيجر فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتدرب المارد الأحمر غداً على ملعب التتش بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير االفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات أمس بعد الفوز على إنبي بهدف نظيف أمس الأول أحرزه صلاح محسن فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأكد سامي قمصان، مدرب الفريق أن مباراة إنبي كانت في ‏غاية الأهمية، خاصة بعد مباراة السوبر المصري، وتعرض الفريق لحالة من ‏الضغط الكبير، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق هدفه من المباراة ‏وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر في توقيت مهم، قبل انطلاق الموسم ‏الجديد وبطولة دوري أبطال أفريقيا.‏

وقال قمصان إن لاعبي الأهلي قدموا عرضًا جيدًا خلال مباراة إنبي، وكان هناك إصرار وعزيمة من أجل الفوز ‏والتأهل في بطولة الكأس بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة.