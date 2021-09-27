شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: استبعاد محمد عبد الشافى بناء على تقرير طبى من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، كواليس استبعاد محمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك، من المعسكر المقبل، استعدادا لخوض ودية ليبيريا، واستدعاء محمد حمدى، ظهير أيسر بيراميدز، بدلا منه.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، تلقى اتصالا من طبيب الزمالك، وأبلغه بشعور اللاعب ببعض الآلام ويحتاج لأخذ حقنة، وبالتالى لن يستطيع الانضمام للمعسكر، كما تسلم منتخب مصر تقريرا طبيا من الزمالك يفيد بإصابة اللاعب وبالتالى تم استبعاده.

وأضاف مسئولو منتخب مصر أن هناك بعض الأنباء التى وصلتنا حول عدم رغبة اللاعب فى الانضمام للمعسكر؛ بسبب عدم المشاركة فى المباراتين السابقتين مع المنتخب، وعلّق مسئولو المنتخب بأنهم يرفضون الدخول فى هذه المهاترات؛ لأنهم اتبعوا الطرق الرسمية فى استدعاء اللاعب وكذلك استبعاده بناء على تقرير طبى.

ويعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًّا مصغرًا قبل انطلاق تدريبات الفريق في السادسة من مساء غد الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية، المقرر إقامتها الخميس المقبل، كما سيتم غدا أيضا فتح تدريبات الفريق غدا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.