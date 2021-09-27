شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة الأولى من نوعها.. شركة استادات توقع اتفاق تعاون مع الاتحاد المصرى للخماسى الحديث لنشر اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سابقة هى الأولى من نوعها، وقعت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيرى، اتفاق تعاون مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بهدف نشر اللعبة من خلال تأسيس اكاديميات للعبة بأندية سيتي كلوب بمختلف المحافظات.

حضر مراسم توقيع الاتفاق المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، و العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وياسين هاشم المدير التنفيذي لاتحاد الخماسى الحديث، والبطل الأولمبي في الخماسى الحديث أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 ،وياسر حفني كابتن منتخب مصر للخماسي الحديث.

يعتبر الاتفاق هو الأول من نوعه على الساحة الرياضية المصرية، أن تتعاون رسميا، شركة استادات الوطنية المالكة لأندية سيتى كلوب، مع اتحاد رسمي لإحدى اللعبات الرياضية الأولمبية وهو اتحاد الخماسى الحديث، وبموجبه تنشئ الشركة، أكاديميات للعبة الخماسى الحديث في مختلف المحافظات.



استادات



استادات

يعكس الاتفاق أيضا، الفكر المتطور والرؤية المستقبلية لشركة استادات الوطنية، في إدارة مشروعها الكبير القائم على اكتشاف المواهب ورعايتها وتقديم أجيال جديدة من الابطال الرياضيين في مختلف اللعبات، يحصدون الألقاب فى المحافل الدولية، كما أن اختيار لعبة الخماسى الحديث تحديدا لم يكن من قبيل الصدفة ولكن بعد تحقيق انجاز أوليمبى في اللعبة محفور باسم البطل المصرى أحمد الجندى، لذا بادرت شركة استادات نحو الاهتمام باللعبة بهدف توسيع قاعدة الممارسة ونشرها بما يضمن حصد الميداليات الأولمبية في اللعبة في المستقبل.

من جانبه، قال المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أن توقيع بروتوكول تعاون بين أندية سيتى كلوب واتحاد الخماسى الحديث لنشر اللعبة، ويعد هذا التعاون ثمرة نجاح كبيرة، تضع أندية سيتى كلوب في الصدارة كأول ناد يؤسس أكاديميات للخماسى الحديث في مصر.

وأكد المهندس سيف الوزيرى على ترحيبه بالشراكة مع اتحاد الخماسى الحديث تحت قيادة المهندس شريف العريان، الذى يدير منظومة الاتحاد باحترافية عالية، أثمرت عن الفوز بميدالية أولمبية على يد البطل أحمد الجندى.

فيما أكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، على تقديره للاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، لاسيما وأنه يدير المنظومة بأساليب وطرق علمية حديثة، وهو ما نتج عنه تحقيق أرقام ونتائج مميزة على المستوى الأولمبى والعالمى.



استادات

استادات

أضاف العميد مرجان أن التعاون مع اتحاد الخماسى الحديث سيقوم على تبادل المنفعة، بحيث تقدم شركة استادات الدعم للاعبى الخماسى الحديث من حيث البنية التحتية وتوسيع قاعدة الممارسة ونشر اللعبة على أوسع نطاق واكتشاف المواهب، وفى المقابل التنقيب عن المواهب ورعايتها والاهتمام بها بما يضمن تحقيق إنجازات عالمية وميداليات أولمبية في لعبة الخماسى الحديث.

تابع العميد مرجان أن فكر شركة ستادات الجديد يقوم على منح كل المواطنين حق المشاركة في الرياضة وفقا للدستور، مشددا على أن الشركة تبذل قصارى جهدها من خلال أندية سيتى كلوب لمحو الأمية الرياضية بين أبناء الشعب المصرى وجعل ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام جزءا من شخصية الانسان المصرى.



استادات

استادات



استادات

وأبدى نائب رئيس شركة استادات الوطنية استعداده الكامل لتوقيع مزيدا من بروتوكولات التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية مثل اتحادات رفع الأثقال والسباحة والغوص، بهدف اكتشاف المواهب ورعايتها وتبنيها وتوفير البيئة الصالحة لخروج أبطال أولمبيين.

من جانبه أعرب المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن سعادته بالتعاون مع شركة استادات الوطنية، والمساهمة فى نشر اللعبة من خلال تأسيس أكاديميات فى فروع أندية سيتى كلوب بالمحافظات المختلفة.