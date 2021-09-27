شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعيد تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

كما وافق الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.

وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.