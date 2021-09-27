شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..جلسة بين موسيماني والطبيب و"مد" راحة الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة بالدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع بطبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وقبل انطلاق مران الأهلي اليوم، حرص بيتسو موسيماني على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين؛ لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

على صعيد متصل، حصل لاعبو الأهلي الدوليون على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وحرص الجهاز الفني، بقيادة بيتسو موسيماني، على مد راحة اللاعبين الدوليين، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم.