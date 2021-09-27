شكرا لقرائتكم خبر عن صانع ألعاب منتخب النيجر يقترب من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى إنبى من وضع الرتوش النهائية على التعاقد مع فيكتوريان أديبايور، صانع ألعاب منتخب النيجر لتدعيم الخط الأمامى للفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشاد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بقدرات صانع ألعاب النيجر الأمر الذى دفع مسئولى إنبى للتحرك لضم اللاعب ويتبقى وضع الرتوش النهائية على إتمام الصفقة بعد الاتفاق على كافة الأمور المادية والتعاقدية.

أديبايور كان لاعباً أساسياً في تشكيلة النيجر في بطولة الأمم الأفريقية 2016 في رواندا حيث سجل ضد نيجيريا في مراحل المجموعات، وقدم أداءا جيدا مع منتخب بلاده في كأس أمم اتحاد غرب أفريقيا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يمثل اللاعب فيكتوريان أديبايور إضافة كبيرة لنادى إنبي لما يتمتع به اللاعب من مرونه بين المراكز حيث يشغل مركز الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم ولاعب وسط المهاجم.

فى سياق متصل وجه حلمي طولان، الشكر للاعبيه رغم الخسارة أمام الأهلي وتوديع كأس مصر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16.

وقال طولان،إن فريق إنبى عانى من 9 غيابات مؤثرة أربكت خطته قبل المباراة، مؤكدا أن لاعبيه أهدروا انفرادين، مؤكدين أمام الأهلى في مباراة اليوم، متابعا: "أشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه في الملعب".

وأضاف: "هناك ضربة جزاء لفريقى لم تحتسب أمام الأهلى ولكن في النهاية أقدم التحية للاعبى الأحمر وقدمت كرة هجومية منظمة وحاولت الوصول إلى وقت إضافى أو ضربات الجزاء ولكن نجح الأهلى فى حسم اللقاء والهدف أربك حسباتنا ".

وتابع: "آفة الكرة المصرية التخطيط وقرار استكمال الدورى أفسد 4 مواسم".

فاز الأهلى على نظيره إنبى بهدف وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، في مباراة متوسطة من حيث الأداء الفني، ولكن كانت السيطرة في غالبية أوقات الشوط لصالح الأهلي.