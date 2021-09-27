شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع: انتقال أى لاعب عن طريق الإدارة وشرف كبير انضمام 3 لاعبين للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد المهدى، مدير الكرة في طلائع الجيش، عن سعادته الكبيرة بانضمام 3 لاعبين من الفريق لقائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لودية ليبيريا قبل خوض مباراتى ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال المهدى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، حققنا إنجازا كبيرا الفترة الماضية، ونشكر مجلس الإدارة على دعمهم الكبير للفريق، والجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيونى، هو من المدربين المحترمين ونعتبره أحد أبناء القوات المسلحة وفريق كرة القدم داخل المنظومة.

وأضاف المهدى، شرف كبير انضمام ثلاثة لاعبين من طلائع الجيش للمنتخب الوطني، وانتقالات اللاعبين حق أصيل لمجلس الإدارة وتحرك أى لاعب من المنظومة يكون عن طريق الإدارة فقط، وجميع العروض تكون أمام الإدارة للنظر فيها.

وتابع مدير الكرة في طلائع الجيش، قمنا بضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل ميدو جابر وكريم الطيب والصباحى، ونسعى خلال الفترة المقبلة لضم عدة صفقات متميزة، ونبحث عن العناصر التي تفيدنا، وسننهى كل الأمور قبل بداية فترة الإعداد، ولم نحسم كل الأمور مع عمر جابر.

من ناحية أخرى، أعرب الجهاز الفنى والإدارى بنادى طلائع الجيش عن سعادته لاختيارات كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى، والتى تضمنت ثلاثة نجوم من فريق الكرة بنادى طلائع الجيش أبطال السوبر المصرى ضمن معسكر الفراعنة الذى سيبدأ بعد غد الثلاثاء استعداداً لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وتضمنت القائمة 24 لاعباً من بينهم ثلاثى طلائع الجيش محمد بسام حارس المرمى ومهند لاشين وأحمد سمير، وهؤلاء الثلاثى تألقوا بقوة فى مباراة السوبر المصرى الأخير أمام الأهلى بشكل لفت أنظار الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة بقيادة كيروش .