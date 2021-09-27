شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش مدرب المنتخب ينشر صورة مع والده أثناء احتفاله بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، صورة تجمعه بوالده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" احتفالا بعيد ميلاده الـ94، ويعود كيروش، من البرتغال غدا الثلاثاء لقيادة معسكر الفراعنة استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيا الخميس المقبل.

وسافر كيروش إلى البرتغال فجر السبت الماضى لحضور حفل عيد ميلاد والده، على أن يعود غدا الثلاثاء لقيادة معسكر المنتخب الوطنى.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد برج العرب.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:

أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:

حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:

محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).