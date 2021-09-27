شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع حمدي النقاز على الخروج معاراً إلى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق على الخروج معاراً فى الموسم المقبل إلى نادى بيراميدز، بعد تكليف حسين لبيب رئيس النادى لحازم فتوح وكيل اللاعب بالاتفاق معه على الخروج معارا في الموسم الجديد.

واجتمع حازم فتوح بموجب هذا التكليف مع حمدى النقاز، على هامش معسكر الزمالك الذي اختتم اليوم، لمناقشته فى رؤية إدارة نادى الزمالك حول خروجه معارا ليحصل منه على موافقته وبذلك سيتم التواصل بشكل رسمي مع إدارة بيراميدز لمناقشة عرضهم للاعب من قبل حازم فتوح.

من ناحية أخرى، قام مسئولو نادي الزمالك بتأمين موقفهم القانوني فى العقد الجديد الذي وقع عليه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك في اطار سياسة إدارة النادي بالحفاظ علي استقرار الفريق .

مسئولو الزمالك وضعوا شرطا جزائيا ضخما بالنسبة للمدير الفني وهو راتب شهرين عقب تعديل قيمة راتبه الشهري من 120 الف دولار الي 150 الف دولار، ليصبح الشرط الجزائي بقيمة 300 الف دولار ، كما وضعت إدارة النادي بندا يضرورة قيام المدير الفني بإبلاغ إدارة النادي رسميا بفسخ التعاقد من خلال الشرط الجزائي قبل موعد الفسخ باسبوعين.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي تأكدت من وجود مفاوضات من اندية خارجية مع الفرنسي كارتيرون وصلت لمراحل متقدمة ، مما جعل إدارة النادي تعجل من تعديل عقد المدير الفني وزيادة قيمة الشرط الجزائي ووضع بند المدة القانونية لفسخ العقد من أجل تأمين تواجد المدير الفني وفرض مزيدا من الاستقرار علي إدارة الفريق.