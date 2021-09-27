كوكا يفتتح أهدافه مع قونيا سبور بالدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي قونيا سبور ومنتخب مصر، أول أهدافه مع فريقه في الموسم الجاري من الدوري التركي، وذلك خلال مواجهة قاسم باشا، اليوم الإثنين.

وجاء هدف كوكا في الدقيقة 18 من زمن اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر، ليحولها بالقدم داخل الشباك.

وانتقل كوكا إلى قونيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أولمبياكوس اليوناني، معارًا حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك كوكا كبديل في المباريات الثلاثة الماضية بعد انتقاله إلى قونيا سبور، إلا أنه يتواجد كأساسي للمرة الأولى في مواجهة قاسم باشا.