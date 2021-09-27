رسميا.. شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001).

وبحسب بيان رسمي، فإن اتحاد الكرة وافق في اجتماعه اليوم الإثنين على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد، بتعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي في ولاية ثالثة للمدرب الذي تمت إقالته بداية شهر أغسطس الماضي.

وسيعاون شوقي غريب في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من معتمد جمال مدربًا عامًا، وائل رياض مدربًا، طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

وكان شوقي غريب تولى تدريب المنتخب الأولمبي، وتُوج مع الفريق بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، ليقود الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 التي ودعها من دور الثمانية على يد البرازيل.

من جانبه، وافق اتحاد الكرة على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.

وقرر الاتحاد المصري تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.

كما قرر الاتحاد اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عاما إلى الكونغو لخوض مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.