مران الأهلي.. غياب كهربا وطاهر.. وموقف إصابتي الشحات وياسر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

غاب محمود كهربا وطاهر محمد طاهر لاعبا الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى الثنائي بأداء جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق بسبب الشكوى من إجهاد عضلي خفيف.

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن الثنائي يعاني من إجهاد عضلي خفيف، وسوف يشارك في التدريبات الجماعية للفريق غدًا بشكل طبيعي.

وكان بيتسو موسيماني حرص على الاجتماع بأبو عبلة على هامش المران الجماعي، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين ومتابعة البرنامج العلاجي الخاص بكل منهم خلال الفترة المقبلة.

كما اجتمع بيتسو موسيماني مع الجهاز الفني واللاعبين لمناقشة استعدادات الفترة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

وشهد مران الأهلي اليوم حصول اللاعبين الدوليين على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، بناء على قرار موسيماني الذي حرص على منح اللاعبين الدوليين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، وكذلك اللاعبون المحترفون المنضمون إلى منتخبات بلادهم.

من جانبه، تحدث أبو عبلة عن تفاصيل إصابة الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبي الفريق.

وقال طبيب الفريق إن حسين الشحات يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني ياسر إبراهيم من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وأكد أبو عبلة أن الثنائي سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد 48 ساعة حيث يؤدي كل منهما برنامجا تأهيليا في الجيم على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.