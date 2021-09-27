"لو في دولة تانية كان الموضوع أتلم".. مدرب مصر يكشف تفاصيل أزمة عبد الرحمن مجدي في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد معتمد جمال المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأولمبي، أن الفارق في الثقافة وطريقة التعامل بين اليابان ومصر، تسبب في أزمة عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق أثناء التواجد في أولمبياد طوكيو 2020.

وأشار جمال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الأزمة جاءت قبل مباراة مصر ضد الأرجنتين بساعات قليلة، لافتًا إلى أن الأمور كانت لتسير بشكل طبيعي في أي دولة باستثناء اليابان.

وقال جمال: "أثناء خروجنا من الفندق لخوض لقاء الأرجنتين، فوجئت بشوقي غريب غاضب للغاية ومنفعل، ووجدت عدد كبير من الأفراد بأزياء رسمية، وأبلغني بوجود مشكلة، فقلت له سنتحدث بعد المباراة".

وأكمل: "توقعت وجود جريمة بسبب ما شاهدته، لكن عبد الرحمن مجدي لم يصل إلى هذه المرحلة، والاحترام في اليابان زائد عن الحد، ولذلك يتعاملون مع المعاكسات أو الحديث عموما كالتحرش اللفظي".

وأضاف: "أقسم بالله عبد الرحمن مجدي لم يمد يده حتى، وإذا أخطأ سأفصح عن ذلك، لكن كل ما حدث هو مجرد حديث، وبعدها اعتذر لكن الثقافة هناك مختلفة تمامًا، حتى طريقة الاعتذار عن طريق -البقشيش- لم يتم قبولها".

واختتم: "لو كان هذا الموقف في دولة أخرى لما كان هناك مشكلة و-كان الموضوع أتلم- خلال ساعة، لكنهم في اليابان -كل حاجة مظبوطة-".