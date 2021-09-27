كارتيرون يكشف لمصراوي موقفه من "سيناريوهات" الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه يفضل استمرار مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل بالشكل الطبيعي دون أي تعديلات.

وكان عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة قد كشف في وقت سابق عن 3 سيناريوهات لدوري الموسم المقبل.

ويعد السيناريو الأول هو خوض المسابقة بالشكل الطبيعي "ذهاب وإياب"، والسيناريو الثاني دوري المجموعتين، والسيناريو الثالث دوري "دور واحد" بنظام خاص.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك لمصراوي "من الأفضل أن نخوض الدوري بالشكل التقليدي".

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلاً "لا أفضل إقامة الدوري بأي شكل أو مقترح أخر".

الجدير بالذكر، أن كارتيرون قاد الزمالك للفوز بمسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2014-2015 وللمرة الـ13 في تاريخ النادي.