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حتى الشهر المقبل.. يوفنتوس يفقد جهود ديبالا وموراتا

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محمد الفلاح - الإثنين 27 سبتمبر 2021

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الاثنين أن نجميه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني الفارو لن يعودا إلى الفريق إلا بعد فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

 

وتعرض الثنائي للإصابة خلال فوز يوفنتوس على سامبدوريا 3 /2 وقال المدرب ماسيميليانو اليجري في مؤتمر صحفي أنهما لن يشاركا في المباراة أمام الإنجليزي بعد غد الأربعاء في .

 

وخضع ديبالا وموراتا لفحوص طبية إضافية وتبين عدم قدرتهما على المشاركة في مباراة الديربي أمام تورينو.

 

وقد يلحق اللاعبان بالمباراة أمام روما في 17 أكتوبر المقبل.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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