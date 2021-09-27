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الامارات | الوصل يتعاقد مع محمد عبدالرحمن في صفقة انتقال حر

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتعاقد مع محمد عبدالرحمن في صفقة انتقال حر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الوسط محمد عبدالرحمن "عجب" في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي العين من دون أن تكشف عن مدة التعاقد مع اللاعب.
وقالت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عجب وصلاوي.. شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع محمد عبدالرحمن".
يذكر أن نادي العين أعلن إنهاء عقد "عجب" بعدما خاض اللاعب مع "الزعيم" 13 موسماً حقق خلالها العديد من الإنجازات بفوزه بـ 12 بطولة هي 4 ألقاب للدوري وكأس رئيس الدولة (3 مرات) وكأس السوبر (3 مرات) وكأس المحترفين مرة واحدة وكأس السوبر الإماراتي المغربي.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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