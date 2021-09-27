الامارات | أول رقم يؤكد العثور على خليفة ميسي في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رقم يؤكد العثور على خليفة ميسي في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاشت جماهير برشلونة أمس ليلية سعيدة لسببين الأول هو العودة إلى الانتصارات عقب الفوز على ضيفه ليفانتي 3-صفر ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة صعبة عاشها الفريق، إضافة إلى العثور رسمياً على خليفة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عندما دخل اللاعب الواعد انسو فاتي، في الدقيقة 81، بالرقم 10 ليعلن عن بارقة أمل وبداية عهد جديد لموهبة كروية.

وذكر حساب رابطة الدوري الإنجليزي على موقع "تويتر" إحصائية جاء فيها: "ليونيل ميسي (18 سنة، 330 يوماً) = 9 أهداف"، "انسو فاتي (18 سنة و330 يوماً) = 14 هدفاً.. بداية عهد جديد".

وكان النجم الواعد فاتي قد خاض مع برشلونة 43 مباراة، سجل خلالهل 13 هدفا وقام بثلاث تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض إلى الإصابة في نوفمبر الماضي، ودخل ابن الـ18 عاما بديلا في الدقيقة 81 قبل أن يسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الوقت بدلا من الضائع، هو الاول له بالرقم 10.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news