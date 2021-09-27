شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حتى الشهر المقبل.. يوفنتوس يفقد جهود ديبالا وموراتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الاثنين أن نجميه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني الفارو موراتا لن يعودا إلى الفريق إلا بعد فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.



وتعرض الثنائي للإصابة خلال فوز يوفنتوس على سامبدوريا 3 /2 وقال المدرب ماسيميليانو اليجري في مؤتمر صحفي أنهما لن يشاركا في المباراة أمام تشيلسي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وخضع ديبالا وموراتا لفحوص طبية إضافية وتبين عدم قدرتهما على المشاركة في مباراة الديربي أمام تورينو.

وقد يلحق اللاعبان بالمباراة أمام روما في 17 أكتوبر المقبل.