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حتى الشهر المقبل.. يوفنتوس يفقد جهود ديبالا وموراتا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

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أكد نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الاثنين أن نجميه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني الفارو لن يعودا إلى الفريق إلا بعد فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

 

وتعرض الثنائي للإصابة خلال فوز يوفنتوس على سامبدوريا 3 /2 وقال المدرب ماسيميليانو اليجري في مؤتمر صحفي أنهما لن يشاركا في المباراة أمام الإنجليزي بعد غد الأربعاء في .

 

وخضع ديبالا وموراتا لفحوص طبية إضافية وتبين عدم قدرتهما على المشاركة في مباراة الديربي أمام تورينو.

 

وقد يلحق اللاعبان بالمباراة أمام روما في 17 أكتوبر المقبل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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