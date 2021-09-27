تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب حديقة الأمراء، معقل المواجهة المُنتظرة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.



ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، حصدها من فوزه الكبير على لايبزيج الألماني بنتيجة 6-3 في الجولة الأولى، فيما يحل باريس سان جيرمان وصيفا بنقطة وحيدة من تعادله مع كلوب بروج البلجيكي.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، يستضيف باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق حسن العيدروس.