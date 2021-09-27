آخر تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بن شرقي.. وعرض قطرى يهدد رحيله

الشارقة - اميمة ياسر - بعد قرار الاتحاد الدولي بحرمان نادي الزمالك من القيد لفترتين متتاليتين، جعل الإدارة مجبرة على التمسك باللاعب المغربي أشرف بن شرقي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بسبب عدم القدرة على ضم صفقات جديدة، على أن يرحل مجانا بنهاية الموسم، مثلما حدث مع التونسي فرجاني ساسي.

وتسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لتمديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ضمن خطة اللجنة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خوفا من تكرار ما حدث مع التونسي فرجاني ساسي، الذي رحل للاحتراف في الدحيل القطري.

وكانت إدارة القلعة البيضاء قد تواصلت منذ أيام مع وكيل اللاعب لحسم ملف التجديد، إلا أنه تمسك بوضع بند الشرط الجزائي في عقده الجديد مع الزمالك، ليسمح له بالرحيل حال تلقيه عرضا خارج مصر.

وأبلغ اللاعب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، برغبته في وضع 500 ألف دولار فقط كشرط جزائي في عقده على أن يمدد عقده موسمين، بالإضافة للموسم المتبقي في عقده، لينتهي بنهاية موسم 2023-2024، وهو ما رفضته إدارة الأبيض.

وجرى الاتفاق على عقد جلسة مع اللاعب ووكيله من أجل فتح باب التفاوض من جديد، للوصول لاتفاق بينهما يقضي بتمديد العقد، على أن تكون الجلسة خلال أيام قليلة، لحسم هذا الملف.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، عن أنه وصلت معلومات إلى اللجنة بأن أشرف بن شرقي يمتلك عرضا من أحد الأندية القطرية، وبعقد كبير من الناحية المادية، ما جعلهم يسابقون الزمن لتجديد التعاقد. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".