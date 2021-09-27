«حيلة قانونية».. بعد التأكد من وجود مفاوضات من أندية خارجية.. كيف أمن الزمالك عقد كارتيرون بالعقد الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مسئولو نادى الزمالك تأمين موقفهم القانونى فى العقد الجديد الذى وقع عليه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك فى إطار سياسة إدارة النادى بالحفاظ على استقرار الفريق.

مسئولو الزمالك وضعوا شرطاً جزائياً ضخماً للمدير الفنى وهو راتب شهرين عقب تعديل قيمة راتبه الشهرى من 120 ألف دولار إلى 150 ألفاً، ليصبح الشرط الجزائى بقيمة 300 ألف دولار.

كما وضعت إدارة النادى بنداً بضرورة إبلاغ المدير الفنى لإدارة النادى رسمياً بفسخ التعاقد من خلال الشرط الجزائى قبل موعد الفسخ بأسبوعين.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى تأكدت من وجود مفاوضات من أندية خارجية مع الفرنسى كارتيرون وصلت لمراحل متقدمة، ما جعل إدارة النادى تعجل من تعديل عقد المدير الفنى وزيادة قيمة الشرط الجزائى ووضع بند المدة القانونية لفسخ العقد من أجل تأمين تواجد المدير الفنى وفرض مزيدا من الاستقرار على إدارة الفريق. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكشف حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الجدل الدائر بخصوص الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض، حول تلقيه عدة عروض سواء من داخل أو خارج مصر، وقال المندوه فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2، "أشكر لاعبى الزمالك على الإنجازات التى حققوها فى مختلف الألعاب، ولا نبالغ فى وصفها بالإنجازات، كارتيرون مستقر مع الزمالك ومستمر مع الفريق ومقتنعون بأدائه، كثير من الأنباء ترددت عن هروب كارتيرون وكلها غير صحيحة، والتجديد تم بشكل محترم وكما يجب أن يكون".

وأضاف المندوه، "الشؤون القانونية فى النادى تبحث بشكل دائم أزمة القيد، لم نصل لحل نهائى ولكننا نخوض معركة، مازلنا فى مرحلة التفاوض مع بن شرقى وهذا أمر طبيعى وكل شيء متفق عليه باستثناء بند واحد وهو الشرط الجزائى، ونرفض هذا الشرط حفاظاً على حقوق النادى، وسيتم التوافق من الطرفين الفترة المقبلة".