شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح أكبر محطة معالجة مياه في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد الأكبر في العالم، بالإضافة إلى نفى فرض 150 جنيها رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات.. والتعليم العالى تعلن مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة حتى مساء غد.

وإلى أهم الأخبار:

الرئيس السيسي يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمتعدين على أراضى الدولة ومنشآت الرى.. ويكلف الجيش والشرطة بمواجهة التعديات.. ويوجه بوقف الدعم التموينى ونقاط الخبز عن المخالفين.. ويؤكد: الدولة تنفذ مشروعات فوق الخيال

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