شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للفئات الأولى بالرعاية من سن عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة اضافة أفراد جدد على بطاقات التموين إليكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وعدم اقتصار هذه الخدمة على ما كان يعرف فى وقت سابق بالمواليد الجديدة من سن 2006 وحتى 2015، حيث أصبح إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الاولى بالرعاية، يبدأ من سن عامان فأكثر وذلك لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد .

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما يتم حاليا من خلال موقع" دعم مصر" وبوابة مصر الرقمية، هو إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين دون التقيد بما كان يعرف فى الماضى بالمواليد الجديدة، حيث أصبح إضافة أفراد جدد على البطاقة يتم بنفس شروط استخراج البطاقات الجديدة للفئات الاولى بالرعاية وهى لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو لا يزيد معاشه عن 1500 جنيه، فمثلا من يريد حاليا استخراج بطاقة تموين جديدة من الفئات الأولى بالرعاية فيحق له اضافة نفسه وزوجته واثنين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على البطاقة عن 4 أفراد، وأن سن الأبناء يبدأ من عمر عامان فأكثر، وأنه حاليا أصبحت نفس هذه الشروط تطبق على من لديه فى الأساس بطاقة تموين ومقيد عليها مثلا الزوج والزوجه فقط، فيحق للزوج صاحب البطاقة إضافة عدد 2 من الأبناء ومن سن يبدأ من عامان فأكثر دون التقيد بما كان يعرف فى الماضى بسن المواليد الجديدة.

وأضاف مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أصبحت لا تقتصر على ما كان يعرف بالماضى بالمواليد الجديدة، وأصبح من حق الأسرة إضافة آى فرد من أبنائها من سن عامان فأكثر دون الاقتصار فقط على أعمار من سن 2006 حتى 2015، حيث أصبح لدى الأسرة الحق فى إضافة الأبناء من سن عامان فأكثر، طالما انها من الفئات الأولى بالرعاية وأن ذلك جاء فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تحقيق العدالة الاجتماعية للاسر الاولى بالرعاية فى اتاحة اضافة افراد جدد من ابناء هؤلاء الاسر على بطاقات التموين بنفس شروط استخراج البطاقات الجديدة، حيث كان يتم فى الماضى بان تستخرج البطاقة الجديدة حتى 4 افراد مقيدين بها ، ومع ذلك كان لا يحق لمن لديه بطاقة تموين بإضافة احد من أبنائه الا من هما فى سن من 2006 حتى 2015 ومن دون ذلك كان لا يحق له الإضافة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية أصبح حاليا من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع " دعم مصر" اتاحة اضافة أفراد جدد من سن عامان فأكثر أسوة بشروط استخراج البطاقات الجديدة للفئات الاولى بالرعاية .