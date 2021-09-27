شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكبر جسر معلق فى العالم بالصين بطول يزيد عن 2000 متر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح جسر طريق نهر تشيبي يانجتسى، فى مقاطعة هوبى، بوسط الصين، أمام حركة المرور، مطلع الأسبوع الجارى، ويبلغ إجمالى طول الجسر المعلق 31 كم وامتداد رئيسي بطول 808 أمتار، ويربط طريق نهر تشيبي يانجتسى، مدينة تشيبى بمحافظة يانجتسى، مع مدينة Huangshi، ويتكون الجسر من ستة ممرات بسرعة مصممة 100 كم / ساعة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



اطول جسر فى العالم

واختصر الجسر طريق نهر تشيبى يانجتسى، الذي يبلغ طوله 11.2 كيلومترًا، وقت سفر المركبات بين مدينة تشيبي ومدينة Huangshi إلى 5 دقائق، ومن المتوقع أن تعمل الجسور الجديدة على تحسين شبكة الطرق السريعة في هوبي وتعزيز تنمية التجمعات الحضرية في الروافد الوسطى لنهر اليانجتسى.

ووفقا لموقع العربية، يعد جسر نهر تشيبى يانجتسى، أكبر جسر معلق في العالم، بطول يزيد عن 2000 متر، بما يضمه من 6 ممرات ثنائية الاتجاه، بسرعة مصممة لــ100 كيلومتر في الساعة.



صورة تظهر طول الجسر



الجسر الصينى

وفى سياق آخر، يذكر أن أول جسر مشاة فولاذي مطبوع ثلاثى الأبعاد فى العالم، أقيم - فى وقت سابق - بطول 40 قدمًا (12 مترًا) في أمستردام، والذي أنشأته شركة هولندية تسمى MX3D ، واستقر الجسر الجديد فوق قناة Oudezijds Achterburgwal في منطقة Red Light في أمستردام.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استغرق التصنيع أكثر من أربع سنوات، وسيكون الجسر المصمم على شكل حرف S، بمثابة معبر مرورى في العاصمة الهولندية حيث يتعامل مع حركة مرور المشاة.

وقال تقرير الصحيفة البريطانية، إن "الباحثون في إمبريال كوليدج لندن، يشاركون في تقييم أداء الجسر المليء بأجهزة الاستشعار أثناء السير عليه، وستمكن البيانات التي يتم جمعها من أجهزة الاستشعار، الخبراء من مراقبة كيفية تغيرها على مدار عمرها الافتراضى، مثل قياس كيفية تفاعل الجمهور مع الجسر، وحصر أعداد الأشخاص الذين يستخدمونه".