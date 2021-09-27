شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أكثر من 50% من المعلمين تلقوا لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير لمتابعة تطعيمات لقاح كورونا للمعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد المعلمين ونسبة من تلقى اللقاح.

وأوضح التقرير أن عدد العاملين يبلغ مليون و602 ألف، ونسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 286 ألفا و66 عضوا بنسبة 18%، كما أشار التقرير إلى أن عدد الحاصلين على جرعة واحدة 541 ألفا و24 عاملاً بنسبة 34%، كما أن عدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن 811 ألفا و445 عاملاً بنسبة 50%.

وشدد التقرير على أن هناك قرابة 25 ألف بنسبة 3% من إجمالى عدد العاملين لم يسجلوا للحصول علي اللقاح.

وكانت الوزارة وجهت المديريات التعليمية بتنفيذ خطة تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعى وذلك استعدادا لبدء عام دراسى الجديد، حيث أكدت الوزارة على متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على العاملين بالتعليم قبل الجامعى.

وشددت الوزارة على الإجراءات الازمة لمتابعة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحة أنه يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن تلقوا لقاح التطعيم والإفادة بذلك، كما يسمح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحيه للتطعيم وذلك فى ضوء تقرير طبى من التأمين الصحي والتشديد على العاملين ممن لمن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بتقديم إفادة بعمل مسحة بواقع مرتين كل أسبوع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يسمح بدخول أي من العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي لمن يخالف هذه التعليمات مع إعمال ضوابط الحضور والانصراف للعاملين.