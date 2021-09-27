شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تطلق الإصدار الأول من تطبيقها للهواتف لمساعدة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة النيابة الإدارية، الإصدار الأول من التطبيق الخاص بالنيابة الإدارية على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل (Google play store)، والذي من خلاله يستطيع المواطنون تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات، واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية.

كما يستطيع المواطن الاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها والتي تشمل:

١) الخط الساخن 16117

٢) البريد الإلكتروني [email protected]

عبر تطبيق (Whatsapp) رقم 01050601888

٣) الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعي (Facebook)

كما يتيح التطبيق للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر، باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps).

يأتي ذلك في إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى، والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة، وفي إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بالنيابة، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.