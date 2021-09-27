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الامارات | سيارة رئيس ريال مدريد تتعرض إلى حادث سير.. ومشجع يهاجمه!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسانية عن تعرض سيارة رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى حادث أثناء مغادرته ملعب "سانتياغو برنابيو" عقب تعادل الفريق الملكي مع فياريال سلباً، السبت، في لكرة القدم.
وقالت الصحيفة أن الكاميرات التقطت صوراً لسيارة بيريز التي تعرضت للاصطدام بسيارة أخرى في وقت كان المارة الذين تعرفو على هويته أثناء العبور بسياراتهم من جانبه يهاجموه حتى أن أحدهم قال مستاء من التعادل مع فياريال: "كل هذا لعدم التعاقد مع مبابي"، في إشارة إلى فشل انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى الريال في سوق الانتقالات الصيفية، لكن بيريز ردّ بأن الصفقة ستتم الصيف المقبل عندما يصبح لاعب باريس سان جيرمان حراً.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني مع ختام الجولة السابعة برصيد 16 نقطة يليه ريال سوسييداد (16 نقطة)، مبتعداً عن غريمه التقليدي بفارق خمس نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الكاتالوني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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