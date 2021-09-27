الامارات | أسطورة مانشستر يونايتد يصف كريستيانو رونالدو بلقب "ملكي"

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد يصف كريستيانو رونالدو بلقب "ملكي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق السير إلكيس غيرغسون، المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصفاً جديداً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد حديثاً إلى الفريق، وذلك بتشبيه رونالدو بـ "قياصرة الرومان"، حين يقود النجم البرتغالي كتيبة "الشياطين الحمر" للتسجيل أو صناعة الأهداف لزملائه.

وقال فيرغسون" في تصريحات لصحيفة "يونايتد بوكاست": "أمر رائع ما رأيته من رونالدو من أداء، انه كان مثل دخول قيصر إلى روما بعد الانتصار".

وارتبطت علاقة فيرغسون مع رونالدو، حين وقع المدرب الأسطوري عقداً مع كريستيانو في 2003، قادماً من سبورتينغ لشبونة، في مسيرة نجح خلالها الثنائي في إهداء جمهور النادي ألقاب عدة محلية وخارجية، والتي لعب فيها رونالدو دوراً أساسياً من خلال موهبته في تسجيل الأهداف.

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