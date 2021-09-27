تعرف على موعد مباراة شاختار وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

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يسعى فريق إنتر ميلان الإيطالي لتصحيح مساره في مجموعات دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني.



واستهل فريق إنتر ميلان مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني 0-1، في الجولة الأولى.

ويحل إنتر ميلان ضيفا على شاختار الأوكراني، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، بتعليق أحمد الطيب.

يُذكر أن إنتر ميلان يسعى للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب استمر 11 عاما منذ الحصول على اللقب للمرة الأخيرة في 2010.