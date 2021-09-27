نجم الكرة الإنجليزية «كراوتش»: صلاح ظاهرة.. ووصل لمكانة أجويرو وهنري ومثل ليفاندوفسكي.. ويوجه رسالة لليفربول و«مو»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد بيتر كراوتش، نجم الكرة الإنجليزية السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح، يعد ظاهرة، ونصح إدارة ليفربول الإنجليزي بعرض عقد على اللاعب لمدة 5 سنوات، لضمان اعتزاله بين جدرن «أنفيلد».

وقال «كراوتش» في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «صلاح ظاهرة، فهو الأجنبي الوحيد بجانب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والفرنسي تيري هنري، الذي يصل إلى تلك الإنجازات التي وصل لها، ومع ذلك، لايزال هناك شعورا بعدم تقدير الجماهير له».

وأضاف اللاعب السابق: «أعتقد أن قلة تقدير اللاعب يرجع إلى أن الأرقام الكبيرة التي يقدمها صلاح كل موسم أصبحت هي القاعدة، وهو المعتاد بالنسبة للجماهير».

وتابع صاحب الـ40 عاما: «قارنه بفرناندو توريس، ولويس سواريز، يحصلان على تقدير أكبر من الذي يحصل عليه اللاعب المصري، على الرغم من أن أرقامه تتفوق على الثنائي، رفقة ليفربول».

وشدد بيتر كراوتش، على أن «صلاح يقترب من دخول تشكيل ليفربول الأفضل عبر التاريخ، بجانب ستيفن جيرارد، وكيني دالجليش، وجرايم سونيس، إيان راش، بينما لا يتواجد سواريز وتوريس في هذه القائمة».

وعن تجديد تعاقد «مو صلاح» مع ليفربول، قال اللاعب السابق: «الأولوية أن يتم التأكد من موافقته على عقد جديد، قد يزعج هذا قلة من الناس، لأنه سيتحصل على راتب أكثر من فان دايك وماني، وباقي نجوم الفريق، ولكنه سيدعم قرار التجديد بالاحصائيات، فهو الآن في قائمة أفضل 10 هدافين بالنادي، برصيد 131 هدفا».

وأكد «كراوتش»: «أفضل شيء يمكن فعله الآن هو توقيع عقد لمدة 5 سنوات، وتأمين نفسه مدى الحياة؛ ليصبح بعدها أسطورة للريدز». حسسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وعن رحيل محمد صلاح من ليفربول، أوضح بيتر كراوتش: «لا يوجد نادٍ على هذا الكوكب يمكن لصلاح الانضمام إليه أفضل من ليفربول، في هذه المرحلة، إذا ذهب لأحد أندية الدوري الإنجليزي فسيخسر كل ما بناه في أنفيلد، بينما ريال مدريد وبرشلونة غير متشابهان مع ليفربول».

واختتم كراوتش حديثه عن الفرعون المصري، قائلا: «محمد صلاح مثل ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، كل ما يريدان فعله هو إحراز الأهداف، ويغضبان عندما يخرجان من الملعب دون احراز أهداف، كما كان يفعل جيرمين ديفو، لاعب توتنهام السابق، ورود فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد الأسبق».