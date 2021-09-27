«رابطة الأندية» تحسم شكل الدوري الجديد..وبطولة كأس الرابطة بدلا من الوديات.. وتحديد 3 تصورات لها

الشارقة - اميمة ياسر - فتحت رابطة أندية الدوري الممتاز، خطوط اتصال مكثفة مع الأندية الـ18 المشاركة بالدوري في موسمه الجديد 2021-2022، من أجل استطلاع الآراء حول شكل المسابقة.

وأسفر الاجتماع الأول للمكتب التنفيذى للرابطة بتشكيلها الجديد الذي يضم في الرئاسة أحمد دياب، وعماد متعب، بمنصب النائب، وعامر حسين، مسئولا عن إدارة المسابقات، وبالعضوية صفى الدين بسيوني وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح، عن تحديد 3 تصورات لها، بحيث يجرى الإعلان عن الشكل النهائي في اجتماع الرابطة الآخر، المحدد له السبت المقبل.

وتضمن الاجتماع الأول للرابطة انطلاق مسابقة الدوري في 25 أكتوبر المقبل، على أن يكون التصور الأول إقامة المسابقة بشكلها الطبيعي، وفي هذه الحالة ينتهي فى شهر أغسطس 2022، أما التصور الآخر فهو إقامتها بنظام دوري المجموعتين، والثالث هو إقامتها بنظام الدور الواحد، على أن تلعب أول 8 فرق لتحديد بطل المسابقة، وآخر 10 فرق لتحديد الهابطين لدوري المظاليم، ومن خلال التواصل مع الأندية سيجرى الإعلان عن الشكل النهائي ما بين التصورات الثلاثة.

ورفضت رابطة الأندية عقد اجتماعا مع أندية الدورى الـ18 في وقت واحد، وفضلت توزيع أفرادها لعقد اجتماعات فردية مع كل نادٍ على حدة، خلال ذلك التوقيت، حتى يعبر كلا منهم عن وجهة نظره بشكل كامل، ومن ثم يجرى إعلان القرار النهائي بشأن شكل مسابقة الدوري بالموسم الجديد، في اجتماع السبت المقبل، والذي يشهد حضور المكتب التنفيذي للرابطة فقط، دون تواجد الأندية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وشهد الاجتماع الأول للرابطة الاتفاق على ظهور بطولة جديدة، وهي كأس الرابطة.

ورد أحمد دياب، رئيس لجنة الأندية، على الانتقادات التي وجهت للرابطة بإعلان تأسيس بطولة جديدة، رغم أن كأس مصر لموسم 2020-2021 لم يجرى الانتهاء منها بعد، ووجود ارتباطات دولية عديدة للمنتخب والأندية بالموسم الجديد، قائلا: «بطولة كأس الرابطة ستلعب خلال فترة التوقف الدولى لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي يشارك فيها المنتخب الوطني، وستكون فترة التوقف 45 يوما، وهي فترة طويلة جدا».

وأشار «دياب» إلى أن «الرابطة فكرت في توفير بطولة للأندية خلال فترة التوقف الدولي، بسبب بطولة أمم أفريقيا، من خلال مشاركة الأندية في كأس الرابطة بدون اللاعبين الدوليين، بدلا من لعب مباريات ودية، ومن ضمن واجبات الرابطة البحث عن موارد مالية جديدة للأندية، ومن ثم جرى التفكير في تأسيس تلك البطولة على غرار ما يحدث في الدوريات الأوروبية الكبرى».