شاهد سيد عبد الحفيظ مع نجله يوسف لاعب فريق 2005 بالأهلي

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على حضور تدريبات فريق 2005 بالقلعة الحمراء لمتابعة نجله يوسف الذى يُعد أحد أبرز عناصر هذا الفريق.

ويلعب يوسف سيد عبد الحفيظ في عدة مراكز داخل الملعب، أبرزها الوسط والظهير الأيمن ، ويتدرب فريق 2005 بالنادي الأهلي حالياً استعداداً لبطولة الجمهورية التى ستنطلق الأسبوع المقبل.

ويقود شريف عبد الفضيل نجم الأهلي الأسبق فريق 2005 بالقلعة الحمراء ويلقى عبد الفضيل دعم ومساندة مسئولى النادي بفضل النتائج الجيدة التى حققها الموسم الماضي وجعلت النادي يُقرر تجديد الثقة فيه ومعه جهازه المعاون.



سيد عبد الحفيظ

من ناحية أخرى، يستغل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فترة توقف المنافسات المحلية بعد تأجيل المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر مع انتهاء المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية عقب انتهاء مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى تجهيز اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات ورفع معدل اللياقة البدنية لدى هؤلاء اللاعبين.

ويرغب موسيماني فى خلق حالة من الانسجام بين اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات مع اللاعبين القدامى فى صفوف الأهلي، لاسيما بعدما ظهر البعض منهم بمستوى طيب مع الفريق الأحمر فى مباراتي طلائع الجيش وإنبي مثل لويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن، فى ظل حاجته لجهود كل اللاعبين فى الفترة المقبلة.

وينوي موسيماني وضع برنامج بدني شاق من أجل رفع الفورمة البدنية للفريق الأحمر والتي تأثرت بسبب تلاحم الموسمين وشعور أكثر من لاعب بالإجهاد وأثر بالسلب على مستواه مثل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، بخلاف إصابة الثلاثي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم.