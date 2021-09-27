شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعين بلاعب الزمالك فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق سلة الاتحاد السكندرى بقيادة أحمد مرعى الاستعانة باللاعب سليمان ديابتيه المحترف الجديد فى سلة سموحة خلال منافسات البطولة العربية التى تستضيفها الإسكندرية فى الفترة من 29 سبتمبر الجارى حتى 9 أكتوبر المقبل.

وأجرى محمد مصيلحى اتصالا هاتفيا بفرج عامر رئيس سموحة، تم خلاله الموافقة على انتقال المحترف الجديد بسموحة إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لحين انتهاء البطولة العربية.

ويعد ديابتيه أحد لاعبى الزمالك خلال البطولة الأفريقية "لافروليج" التى أقيمت برواندا تحت إشراف الـ NBA، ثم انتقل لفريق سموحة خلال الانتقالات الجارية .

وجاء انتقال اللاعب إلى الاتحاد رغم تعاقد زعيم الثغر مع ثنائى محترف وهم ويبستر وبوستيك، نظرا لإصابة أحدهم بفيروس كورونا.

ووفقا لجدول البطولة، فإن الاتحاد يلتقى مع الميناء اليمنى فى أولى المباريات، ثم مع اتحاد الفتح العربى، والبليدة الجزائرى فى الدور التمهيدى.

وجاء جدول مباريات الاتحاد كالتالى..

29 /9 الاتحاد السكندرى مع الميناء اليمنى

1 / 10 الاتحاد السكندرى مع الفتح العربى

3/ 10 الاتحاد السكندرى مع البليدة الجزائرى