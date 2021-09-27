شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر خوض مرانه غدا فى النادى استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خوض تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء على ملعب النادى، استعدادا للقاء بيراميدز الودى، المقرر إقامته الخميس المقبل بملعب الدفاع الجوى.

واختتم الزمالك معسكره ببرج العرب بعد خوض تدريب اليوم، الاثنين، وغادرت حافلة الفريق الأبيض الإسكندرية فى طريقها عائدة إلى القاهرة ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا على ملعب النادى، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام توسكر الكينى المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام بكينيا.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على عقد جلسة مطولة مع لاعبى الفريق خلال التدريب الختامى، ووجه المدير الفنى الشكر للاعبين على المجهود الذى بذلوه خلال المعسكر المغلق، وأشاد بالتزامهم ومستواهم البدنى والفني، وطالبهم بالتركيز فى ظل ارتباط الفريق بالمنافسة على أكثر من بطولة فى الفترة المقبلة.

فيما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات بدنية خلال تدريب الفريق اليوم الإثنين الذى أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب فى ختام معسكر الفريق، وخضع اللاعبون لتدريبات الإطالات والجرى حول الملعب تحت إشراف البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال قبل خوض التدريبات الفنية.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة قوية فى ختام تدريب اليوم الذى أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب فى ختام معسكر الفريق بالإسكندرية، وحرص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة والتركيز على بعض الجوانب الخططية لتطبقيها فى المباريات المقبلة، وشهدت التقسيمة ندية وحماسا من جميع اللاعبين.

وتُوج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة الجارية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.