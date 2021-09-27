7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، تعرف على موعد انتهاء الدوري بتصوراته الثلاثة، ورابطة الأندية تقرر اختيار مقر منفصل عن اتحاد الكرة.

تعرف على موعد انتهاء الدوري بتصوراته الثلاثة

وضع عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اللجنة، 3 تصورات لإقامة مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2021 – 2022، وهو إقامة الدورى من دور واحد، والتصور الثانى إقامة الدورى بنظام المجموعتين، والتصور الثالث إقامة الدورى بنظامه المعتاد وهو دورى من مجموعة واحدة من دورين.

موسيماني يستغل تأجيل مباريات الكأس فى تجهيز الصفقات الجديدة بدنياً

يستغل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فترة توقف المنافسات المحلية بعد تأجيل المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر مع انتهاء المعسكر المغلق للفريق بالإسكندرية عقب انتهاء مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، فى تجهيز اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات ورفع معدل اللياقة البدنية لدى هؤلاء اللاعبين.

المقاولون يرحب بعودة سيف الجزيرى حال تعذر قيده بالزمالك

رحب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، بعودة سيف الدين الجزيرى مهاجم الذئاب سابقاً والزمالك حالياً إلى قلعة الجبل الأخضر حال تعذر قيده مع فريقه الجديد بسبب عقوبة الفيفا على الزمالك بإيقاف القيد.

رابطة الأندية تقرر اختيار مقر منفصل عن اتحاد الكرة

قرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية تحديد مقر منفصل للرابطة خارج اتحاد الكرة وسيتم إعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة.

المنتخب يعلن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا 1 أكتوبر بعد ودية ليبريا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا يوم 1 أكتوبر المقبل، عقب خوض ودية ليبريا يوم 30 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب.

تعرف على موعد عودة محمود متولي لتدريبات الأهلي بعد "حقن" الركبة

يعود محمود متولي مدافع الأهلي لتدريبات الفريق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل حسب تشخيص الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة.

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع لاعبي الفريق خلال التدريب الختامي على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.