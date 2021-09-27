شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: دوري 2023 ينتهي فى مايو مثل باقى الدوريات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري، أن دوري الموسم بعد المقبل 2022 – 2023 سينتهي فى شهر مايو، كما هو الحال فى معظم الدوريات الكبرى.

وقال دياب فى تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم لبرنامج وان تو ويقدمه سيف زاهر، إن دوري الموسم الحالي حال إقامته من دور واحد سينتهي فى شهر يوليو، على أن ينطلق الدوري الجديد 2022 / 2023 فى شهر سبتمبر وينتهي فى مايو، كما هو الحال في الدوريات الكبرى، إلى جانب أنه سيكون هناك مواعيد محددة لانطلاق وانتهاء بطولة الدوري.

وأكد رئيس رابطة الأندية المحترفة أن السبب الرئيسي فى البحث عن مقر للرابطة بعيد عن اتحاد الكرة هو الاستقلالية.

وحدد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية 5 أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لسحب قرعة الدورى الممتاز الجديد 2021 - 2022 ، واعتمد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية انطلاق الدورى العام الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد قرار اتحاد الكرة بالموافقة على تصورات كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى وانطلاق الدورى فى هذا الموعد.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه أمس الأحد، استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.