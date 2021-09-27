شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض الراتب وشرط جزائي وراء موافقة اتحاد اليد على جمع باروندو بين المنتخب ونادٍ ألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد اليد عن الوصول لاتفاق مع المدير الفنى الإسباني روبرتو باروندو جارسيا لتخفيض راتبه ووضع شرط جزائي للموافقة على الجمع بين تدريب المنتخب وأحد أندية ألمانيا مع وضع شروط لحماية حق المنتخب.

وقال صلاح فى تصريح ل الخليج 365 أن الإتحاد توصل مع باروندو على تطبيق كافة خطة إعداد الفراعنة لبطولة أفريقيا متضمنة تواجده فى الإسبوع الدولى و معسكرات المنتخب الخارجية ، مؤكدا على إخطار الوزارة بالقبول بهذا الوضع المؤقت و ينتظر الرد النهائى .

وأوضح أيمن صلاح، أن الإسبانى روبرتو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، مستمر في مهام عمله لحين خوض بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد القادمة، ولديه عقد ينتهى شهر يونيو القادم .

ويشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل المنتخب في رصيده 7 بطولات أفريقية أعوام