شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب الريشة الطائرة أمام اليابان 5/0 فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة من نظيره الياباني بنتيجة 5/0 فى أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من بطولة العالم للفرق المختلط "sudirman cup" المقامة بفنلندا خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني.

وتضم المجموعة أيضًا إلى جانب مصر واليابان منتخبى ماليزيا وانجلترا.

وتضم بعثة المنتخب الوطني بقيادة مصطفى كامل المدير الفني، واللاعبين أدهم حاتم ومحمد مصطفى كامل وأحمد صلاح واللاعبات نور أحمد يسري وجنى أشرف وضحى هاني.

ويرأس البعثة أحمد شعبان عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للعبة.

ويشارك فى البطولة 16 منتخبا وهم مصر وفنلندا وكندا والصين والدنمارك وانجلترا والمانيا واندونيسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتاهيتي واللجنة الاولمبية الروسية وتايلاند وتايوان.