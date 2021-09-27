شكرا لقرائتكم خبر عن مران المصرى.. الشعبانى يرفع اللياقة البدنية بتدريبات خاصة في الجيم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النادى المصرى تدريباته بمعسكره المقام حالياً في برج العرب استعداداً لمسابقة الدورى العام وكأس الكونفدرالية الأفريقية، تحت قيادة مديره الفني التونسى معين الشعبانى.

وعمل الشعبانى على رفع اللياقة البدنية للاعبين من خلال بعض التدريبات الخاصة على الملعب الفرعى لبرج العرب، بالإضافة إلى وصلة تدريبات بدنية في صالة الجيم.



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وأعلن طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، اكتمال الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعبانى، بعد تواجد أخصائى تأهيل ومحلل أداء، وقال هاشم فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الأمور تسير على نحو جيد فى معسكر المصرى، ولدينا أخصائى تأهيل وتحليل أداء والجهاز الفنى اكتمل تماماً والمرحلة المقبلة سنحاول إسعاد جماهيرنا ببطولة خلال مشاركتنا فى المنافسات المحلية والقارية.

وأضاف هاشم، الأمور استقرت بخصوص أحمد رفعت واللاعب انتظم فى التدريبات، هو نجم كبير والوضع يسير للأفضل واللاعب اعتذر للإدارة والجهاز الفني.

وأشار عضو مجلس المصري إلى أننا نعانى من أزمة مادية مثل باقى الأندية الشعبية ليس لدينا موارد مالية كافية، ورغم ذلك أتممنا التعاقد مع عدة صفقات وسمير حلبية أنفق من جيبه الشخصى 25 مليون جنيه على ملف ضم اللاعبين الجدد.