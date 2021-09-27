شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يتوصل لاتفاق مع باروندو للجمع بين المنتخب ونادٍ ألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد اليد، عن التوصل لاتفاق مع المدير الفنى الإسباني روبرتو باروندو جارسيا للجمع بين تدريب المنتخب وأحد أندية ألمانيا مع وضع شروط لحماية حق المنتخب.

وقال صلاح فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاتحاد أخطر الوزارة بالقبول بهذا الوضع المؤقت وينتظر الرد النهائى.

وأوضح أيمن صلاح، أن الإسبانى روبرتو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، مستمر في مهام عمله لحين خوض بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد القادمة، ولديه عقد ينتهى شهر يونيو القادم .

ويشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل المنتخب في رصيده 7 بطولات أفريقية أعوام