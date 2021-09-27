شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموقف النهائي لبيرسى تاو فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغضب المكتوم تسيطر على جماهير الأهلى بسبب غموض موقف الجنوب أفريقى بيرسى تاو مع الفريق الأحمر منذ قدومه بداعى الإصابة التى جاءت مع اللاعب بعد التوقيع عقب لقاء مع منتخب بلاده أمام غانا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعدما أخفى عن المسئولين هناك حجم إصابته، وهو ما جعله يصاب بمزق فى العضلة الضامة سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ما هي مدة غياب بيرسى تاو عن الأهلى؟

يغيب بيرسي تاو مدة تتراوح من 10 إلى 12 يوما بحد أقصى قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي، خاصة أن اللاعب بدأ مرحلة الجرى حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى، على أن يواصل أداء برنامجه العلاجي بشكل تدريجى لحين التعافي من الإصابة بشكل كامل على مدار العشرة أيام المقبلة .

هل سينضم تاو لمعسكر منتخب بلاده المقبل؟

أخطر الأهلي مسئولى الاتحاد الجنوب أفريقي بصعوبة انضمام بيرسي تاو لمعسكر منتخب بلاده بشكل رسمي، وهو ما وافق عليه الجهاز الفنى لمنتخب "الأولاد"، على أن يبقى تاو بالقاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي وأداء المراحل النهائية من فترة التأهيل.

هل يعانى بيرسى تاو من إصابة مزمنة؟

أكد ثولاني نجوينيا، طبيب منتخب جنوب أفريقيا، أن بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، لا يعاني من أى إصابة مزمنة، كما تردد في الفترة الماضية.

وقال نجوينيا، "كل ما قيل في الفترة الأخيرة عن إصابة بيرسي المزمنة غير صحيح، وهو لاعب مميز ويملك إمكانيات جيدة، وما فعله الجهاز الطبي للنادي الأهلي هو الأصح لعودة اللاعب متعافي بشكل كامل في الفترة القادمة".

كيف يجهز موسيمانى بيرسى تاو قبل انطلاق الدورى؟

يستغل الجهاز الفني للأهلي فترة الراحة وعدم وجود منافسات محلية لمدة شهر كامل فى تجهيز الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والذي يعاني من الإصابة بشد فى العضلة الضامة ويحتاج أكثر من 10 أيام للتعافى من الإصابة بشكل كامل ويكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه لأول مرة منذ إصابته مع منتخب بلاده في معسكره الأخير.