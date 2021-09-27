شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء محمد حمدي لاعب بيراميدز للمنتخب بعد إصابة عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، استدعاء محمد حمدي لاعب بيراميدز للانضمام إلى صفوف المنتخب الذى يبدأ معسكره غداً استعداداً للقاء ليبيريا الودي الخميس المقبل.

جاء استدعاء اللاعب بعد استبعاد محمد عبد الشافي لاعب الزمالك، حيث تستدعي حالته مزيدًا من العلاج.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا يوم 1 أكتوبر المقبل، عقب خوض ودية ليبريا يوم 30 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب.

وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 24 لاعبًا من المحليين بالإضافة إلى 9 محترفين على أن يتم استبعاد 7 أو 8 لاعبين، وتضم قائمة المحليين 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

بينما تضم قائمة المحترفين 9 لاعبين هم : محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).