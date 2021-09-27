شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابى: لا جدوى من انضمام كوكا وحافظ للمنتخب.. ولو بأيدى لاخترت ديانج ومعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة عرابى، نجم الأهلى السابق، أنه لا فائدة من تواجد أحمد حسن كوكا وسام مرسى وكريم حافظ فى اختيارات الجهاز الفنى للمنتخب، وقال عرابى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "لا يوجد مدرب يتولى مسؤولية منتخب مصر إلا وسيختار عناصر متشابهة تم اختيارها من قبل الأجهزة السابقة، لأنه لن يخترع الذرة، نتحدث عن بعض العناصر الجديدة فى حدود 5 أو 6 لاعبين ليس أكثر، ومع احترامى الكامل لا أرى فائدة من تواجد كوكا وكريم حافظ وسام مرسى مع المنتخب".

وأضاف عرابى، مهند لاشين لاعب جيد ولكن فى وجود حمدى والسولية وطارق ودونجا فالمستويات لا يوجد بها اختلاف كبير، ولكن لاشين يستحق الفرصة، وكذلك أحمد سمير لأنه كان من هدافى الدورى، لو كان بأيدينا كنا ضمينا ديانج ومعلول على طول.

وعن الفارق بين أداء الأهلى فى مباراة كأس السوبر أمام الطلائع، ودور الـ 16 بكأس مصر أمام إنبى قال عرابى، "أداء الأهلى فى مباراة إنبى اختلف تماماً عن الطلائع من حيث الإصرار على الفوز والنواحى البدنية وسرعة اللعب وأحمد عبد القادر مع أكرم توفيق كان يمثلان ثنائى جيد، ولو الأهلى استغل الفرص كان من الممكن أن يحسم اللقاء من الشوط الأول، بعكس مباراة الطلائع كان معلول وأكرم "مريحين شوية".

وأشار عرابى إلى أن بدر بانون شكل فارقا كبيرا فى الخطة ببداية الهجمات بشكل أفضل، وكذلك أليو ديانج أثر كثيراً فى قطع الكرات والمشاركة فى الهجوم، وكان هو وبانون من نجوم اللقاء.