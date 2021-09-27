شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مصغر لـ كيروش مدرب المنتخب قبل تدريب الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمراً صحفياً مصغراً قبل انطلاق التدريبات فى السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب، استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها الخميس المقبل، كما سيتم غدا أيضا فتح تدريبات الفريق غدا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

وفى الوقت نفسه يفتح الاتحاد المصري لكرة القدم أمام الصحفيين من حاملي تصريح دخول المباريات الصادر عن الاتحاد لهذا الموسم والراغبين فى حضور مباراة مصر وليبيريا بالتسجيل من خلال تطبيق واتس آب على رقم ‭0112 7760955‬ بالاسم ورقم التصريح في حدود الأعداد المصرح بها.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الإعلان عن القائمة النهائية لمباراتي ليبيا يوم 1 أكتوبر المقبل، عقب خوض ودية ليبريا يوم 30 سبتمبر الجارى باستاد برج العرب.

وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد 24 لاعبًا من المحليين بالإضافة إلى 9 محترفين على أن يتم استبعاد 7 أو 8 لاعبين، وتضم قائمة المحليين 24 لاعبا هم:

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

بينما تضم قائمة المحترفين 9 لاعبين هم : محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).