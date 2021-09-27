شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن كارتيرون ببند المدة القانونية فى العقد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك تأمين موقفهم القانونى فى العقد الجديد الذى وقع عليه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك فى إطار سياسة إدارة النادى بالحفاظ على استقرار الفريق.

مسئولو الزمالك وضعوا شرطاً جزائياً ضخماً للمدير الفنى وهو راتب شهرين عقب تعديل قيمة راتبه الشهرى من 120 ألف دولار إلى 150 ألفاً، ليصبح الشرط الجزائى بقيمة 300 ألف دولار، كما وضعت إدارة النادى بنداً بضرورة إبلاغ المدير الفنى لإدارة النادى رسمياً بفسخ التعاقد من خلال الشرط الجزائى قبل موعد الفسخ بأسبوعين.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادى تأكدت من وجود مفاوضات من أندية خارجية مع الفرنسى كارتيرون وصلت لمراحل متقدمة، ما جعل إدارة النادى تعجل من تعديل عقد المدير الفنى وزيادة قيمة الشرط الجزائى ووضع بند المدة القانونية لفسخ العقد من أجل تأمين تواجد المدير الفنى وفرض مزيدا من الاستقرار على إدارة الفريق.