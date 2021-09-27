مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موعد مباراة الذهاب أمام بطل النيجر بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن فريق الحرس الوطني بطل النيجر، حدد موعد مباراة الذهاب بدور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادي الحرس الوطني استقر علي تحديد يوم 16 أكتوبر موعداً لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن بطل النيجر أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بموعد مباراة الذهاب أمام الأهلي.

وتابع: "إدارة الكرة بالنادي بدأت في تحديد كل الإجراءات الخاصة بالسفر والحصول علي التأشيرات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني".

وأوضح: "ننتظر القرار النهائي لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لتحديد موعد السفر الي النيجر لإنهاء كافة الأمور الخاصة بالطيران".

وشدد المصدر، أن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل النيجر يغيب عنهم الصفقات الجديدة وهم بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وحسام حسن وكريم فؤاد لعدم قيدهم أفريقيا وسوف يتم ذلك في فترة الإنتقالات الثانية يناير المقبل.