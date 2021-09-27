الخليج 365 يكشف.. اجتماعات الخطيب مع عدد من مسؤولي الكرة في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي الكرة في الأهلي بمقر النادي بمدينة نصر.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن محمود الخطيب، حرص علي القيام بجولة في مقر النادي بمدينة نصر اليوم الأثنين، لمتابعة الإنشاءات الجديدة وكافة الأمور هناك.

وتواجد الخطيب مبكراً داخل مقر مدينة نصر وتابع سير العمل والإنشاءات الجديدة بجانب قيادته للعديد من الإجتماعات في الغرفة المخصصة لمجلس الإدارة هناك.

وتواجد حسام غالي عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم والذي أجتمع معه الخطيب مبكراً لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالشركة، كما عقد الخطيب اجتماعاً أخر مع أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي وثالث مع حنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي.

واجتمع الخطيب مع ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين في وجود خالد بيبو مدير القطاع واطمئن منه علي الإستعدادات الأخيرة للفرق قبل انطلاق مسابقات بطولات الجمهورية والمناطق.

وظهر زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط في مقر مدينة نصر، والذي اجتمع معه الخطيب ليحسم ناصف كل ما تردد من شائعات حول رحيله عن اللجنة.